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Захарова: спонсоры Зеленского низвели ОБСЕ до уровня говорильни

Захарова: спонсоры Зеленского низвели ОБСЕ до уровня говорильни

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Спонсоры украинского президента Владимира Зеленского низвели Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) до уровня говорильни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку на Москву беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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