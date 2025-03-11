ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Спонсоры украинского президента Владимира Зеленского низвели Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) до уровня говорильни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку на Москву беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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