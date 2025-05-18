Глава Азербайджана "отомстил" России: Ильхам Алиев проигнорировал День Победы в Москве. Многие удивляются, почему Москва до сих пор терпит подобные выходки.
Причины хамства Алиева на 9 Мая: "У азербайджанской диаспоры есть крыша на самом высоком уровне"
Комментарии
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М
ММ
Если Хам Алиев легко снимает генералов МВД, а Путин утирается, когда Хам плюет ему в лицо, то вопрос: кто в России власть???
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2 час.
Николай Артамонов
НЕобходимо провести полную ревизию взаимоотношений и бизнеса азеров в России!!!
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2 час.
Гарибян Сусанна
Простым людям России это уже стало поперек горла. Эти твари поднимают цены на продукты по своему усмотрению, картофель уже стоит в магазинах больше 100 рублей и это не на севере, а в Саратове, где он всегда стоил копейки. С местных рынков изгоняют садоводов частников, которые продают излишки своего урожая, выращенного своим трудом на дачах, когда такое было? Давно нужно было заняться этим нашим властям, а не сделают они, народ сам решит вопрос. Вот только бунта нам и не хватает, власти обязаны навести порядок и ввести твёрдые цены на продукты, сделать их доступными для населения. А азеров изгнать из России
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24 мин.
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