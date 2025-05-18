Причины хамства Алиева на 9 Мая: "У азербайджанской диаспоры есть крыша на самом высоком уровне"

Гарибян Сусанна

Простым людям России это уже стало поперек горла. Эти твари поднимают цены на продукты по своему усмотрению, картофель уже стоит в магазинах больше 100 рублей и это не на севере, а в Саратове, где он всегда стоил копейки. С местных рынков изгоняют садоводов частников, которые продают излишки своего урожая, выращенного своим трудом на дачах, когда такое было? Давно нужно было заняться этим нашим властям, а не сделают они, народ сам решит вопрос. Вот только бунта нам и не хватает, власти обязаны навести порядок и ввести твёрдые цены на продукты, сделать их доступными для населения. А азеров изгнать из России