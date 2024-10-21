Преподаватель Карташева: педагоги уходят из школ из-за зарплаты и бюрократии

Низкая зарплата вынуждает учителей уходить или работать на полторы-две ставки. В 45% регионов оклад учителя составляет половину минимального размера оплаты труда (МРОТ), а в 39% регионов они составляет 50-70% от этого уровня.
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