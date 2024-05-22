Рузиль Минекаев — «Марат» из «Слова пацана» — получил премию МХТ

В Камергерском переулке прошла вторая церемония вручения премии Художественного театра. В номинации «Кино» приз достался Рузилю Минекаеву, сыгравшему роль Марата Суворова в нашумевшем сериале «Слово пацана.
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