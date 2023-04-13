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Учитель года-2023 из Челябинской области переписывается с учениками в соцсети

Учитель года-2023 из Челябинской области переписывается с учениками в соцсети

Ребята могут задать свои вопросы по домашнему заданию и получить обратную связь. Александр Карасев работает учителем биологии в школе №16 города Еманжелинска.

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