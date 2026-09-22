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«На кой чёрт ты сдался?»: Поплавская вогнала Ревву в краску, а народ припомнил ему кипрское золото и забытого папу

«На кой чёрт ты сдался?»: Поплавская вогнала Ревву в краску, а народ припомнил ему кипрское золото и забытого папу

Мария Крамарь | про артистов Федеральный эфир снова решил сыграть в коллективную амнезию. В выходной вечер зрителям предложили блёстки, ужимки и сольное шоу Александра Реввы, будто за последние годы ничего не происходило, а публика по-прежнему готова радостно хлопать любому знакомому лицу.

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