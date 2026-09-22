«На кой чёрт ты сдался?»: Поплавская вогнала Ревву в краску, а народ припомнил ему кипрское золото и забытого папу

Мария Крамарь | про артистов Федеральный эфир снова решил сыграть в коллективную амнезию. В выходной вечер зрителям предложили блёстки, ужимки и сольное шоу Александра Реввы, будто за последние годы ничего не происходило, а публика по-прежнему готова радостно хлопать любому знакомому лицу.
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Засрали все центральные каналы, смотреть уже невозможно. Исчезнут эти вещатели и никто не заметит.
Опять реву вытащили, как черта из табакерки!! Диву даешься, до чего же живучи все мрази, дерьмо не тонет, все кто ему помогает держаться на плаву, такие же , как и рева!!👺
Респект Поплавской!
Артур Пирожков- один из самых отвратительных экземпляров в "звездной" тусовке. И репертуар ему под стать... Кому этот мерзавец приплатил, что ему устроили такой концерт? Стыдно и позорно!