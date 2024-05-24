«Фото и документы военных лет рассказывают». В районном музее состоялось памятное мероприятие для воспитанников военно-патриотического клуба "Штурм" и активистов Новоаннинского женсовета.
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«Фото и документы военных лет рассказывают». В районном музее состоялось памятное мероприятие для воспитанников военно-патриотического клуба "Штурм" и активистов Новоаннинского женсовета.