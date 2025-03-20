Ульянов высмеял слова лидеров Евросоюза о мире через силу

Российский дипломат вспомнил советский анекдот Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявления глав ряда стран Европы о «мире через силу», вспомнив советский анекдот о «борьбе за мир».
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