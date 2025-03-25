Виталий Хоценко сообщил об утверждении концепции Дня Омской области

Среди таковых организация празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, празднование объединенного Дня города и Дня Омской области и мероприятия, нацеленные на «подтверждение» статуса культурной столицы России 2026 года.
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