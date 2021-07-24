Заграница нам поможет. Посадить полстраны в тюрьму за отрицание вакцины

Время узнать правду!ПолитикаЗаграница нам поможет. Посадить полстраны в тюрьму за отрицание вакцины В Министерство юстиции России пришёл запрос: "Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса".Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр БабковЗа ПРИЗЫВЫ против вакцинации - согласен надо судить а подохнуть без вакцинации ДЕЛО сугубо личное! А вот тех кто отказывается вакцинироваться а работающий среди людей и кто может стать РАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ надо УВОЛЬНЯТЬ с работы!Юрий DedЧего умного от = царь града =ожидать не приходится . В стране эпидемия а такие как Перла рассуждают о правах .А чё не порассуждать о обязанностях граждан перед собой и окружающими . Не с руки потому как тогда получится они отрицают опасность от эпидемии убивающей людей и попадают под статью УК . Да и вспомнить не плохо б о том что бы иметь права надо выполнять обязанности . Не выполняешь обязанности нет и права и это не сегодня придумано а столетия назад .Виктор ГайдуковЕсли автор хочет умереть сам, на то у него есть право, а вот не подвергать окружающих риску заразиться и заболеть, а может быть и умереть в муках, это его обязанность, т.е. гражданских долг. А за невыполнение долга надо наказывать.NVS66 SergeiShulepovСам привейся и ни кого не вини.БОБорис Осиповвладимир СырниковА, готов ли Владимир Петров расплатиться своей жизнью и жизнью своей семьи, если вдруг обнаружится, что в результате вакцинации, потом обнаружится что погибло в результате этого много народу? Готов ли он к такой ответственности, и готов ли он отвечать за свои идеи принудительной вакцинации!Комментировать
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