В Красноярском крае полицейскими завершено расследование уголовного дела о хищении бывшим директором школы 6 млн рублей из бюджета

В ходе следствия установлено, что в период с июня 2017 по июнь 2022 года обвиняемая под предлогом необходимости производственных трат предложила каждой сотруднице начислять ежемесячно стимулирующие выплаты к заработной плате в повышенном размере.
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