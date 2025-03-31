Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Владимир Алтайцев
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮"Пытается вернуть...
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    Пугачева не Бернес и без голоса никому не интересна."Пытается вернуть...
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    Ну хватит все время пытаться напоминать о ней. Вы деньги за пиар с неё берите, но не пишите. Тошнит уже от этого труп..."Пытается вернуть...

Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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