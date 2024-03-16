Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Под каким соусом следует подавать кальмара: лучшие рецепты

Под каким соусом следует подавать кальмара: лучшие рецепты

Вы редко готовите кальмаров или даже не смотрите в их сторону, считая, что это не ваш продукт? Но, может быть, вы просто не пробовали его с правильным соусом! Или вы любите готовить и пробовать этих моллюсков, но желаете открыть для себя этот морской деликатес с новой стороны? Swjournal предлагает подборку из лучших соусов для кальмаров, которая изменит ваше отношение к этому морепродукту.

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