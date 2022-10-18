Что будет с российской литературой после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Российский книжный союз (РКС) в рамках саморегулирования книжной отрасли, обозначенной в письме Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направил обращение председателю комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей, сообщает ТАСС.