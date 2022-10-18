smi.today

3 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Шумакова
    Ну, наконец-то, трезвые взгляды на давно назревшую проблему!!! Азиатские мигранты нагло и целенаправленно разоряют Ро...Глава НАК Кабанов...
  • Леонид Руси
    Ковид любит холод и влажность. Крепкие напитки для него смертельны. Водка... лекарство при первых симптомах. Водка - ...В России выявили ...
  • Ed
    правильно не дорабатывали, а дорабатывались или, скорее, постоянно дорабатываются. С русским языком проблемы?Украинские ракетн...

Что будет с российской литературой после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Что будет с российской литературой после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Российский книжный союз (РКС) в рамках саморегулирования книжной отрасли, обозначенной в письме Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направил обращение председателю комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх