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Царьград

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Американский политолог сделал прогноз о политике Трампа в отношении России

Американский политолог сделал прогноз о политике Трампа в отношении России

Внешняя политика вновь избранного президента США будет характеризоваться сдержанностью и противодействием влиянию главных конкурентов Вашингтона — России, КНР и Ирана.

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