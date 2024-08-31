В Бобруйске состоялась встреча начальника управления культуры Могилевской области и молодых специалистов.

27 августа 2024 года во Дворце искусств города Бобруйска состоялась встреча начальника управления культуры Могилевского областного исполнительного комитета Александром Николаевичем Жигуном и молодых специалистов отрасли культуры Осиповичского, Глусского, Кировского, Кличевского, Бобруйского районов и города Бобруйска.
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