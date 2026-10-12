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Регионы России

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Глава РФПИ указал на замалчивание роли Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине

Глава РФПИ указал на замалчивание роли Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что американской прессе потребовался значительный срок, чтобы начать освещать причастность бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к срыву мирных переговоров по Украине в 2022 году.

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