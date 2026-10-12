Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что американской прессе потребовался значительный срок, чтобы начать освещать причастность бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к срыву мирных переговоров по Украине в 2022 году.