Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что американской прессе потребовался значительный срок, чтобы начать освещать причастность бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к срыву мирных переговоров по Украине в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Проректора «Синер...
- ТЛ На строительство ...
- Кибератака затрон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым