Низкосахарная диета в детстве может уменьшить риск болезни Альцгеймера на 46%

Сладкую пищу можно предлагать в качестве награды с самых ранних этапов жизни. Однако сахар, который мы потребляем еще до того, как научились говорить, может оставлять следы в нашем мозге, сохраняющиеся на протяжении десятилетий.
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