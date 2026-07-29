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Медицина 2.0

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Низкосахарная диета в детстве может уменьшить риск болезни Альцгеймера на 46%

Низкосахарная диета в детстве может уменьшить риск болезни Альцгеймера на 46%

Сладкую пищу можно предлагать в качестве награды с самых ранних этапов жизни. Однако сахар, который мы потребляем еще до того, как научились говорить, может оставлять следы в нашем мозге, сохраняющиеся на протяжении десятилетий.

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