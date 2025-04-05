В Москве наложили арест на денежные средства Чубайса и еще семи человек

Арест на денежные средства бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи ее экс-руководителей на сумму 5,6 млрд рублей наложил Арбитражный суд Москвы, следует из определения суда, опубликованного 5 апреля.
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