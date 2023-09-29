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Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов России

Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов России

Российский лидер Владимир Путин сообщил в ходе видеообращения, что волю жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей пытались сломить, но у киевского режима ничего не вышло.

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