Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов России

Российский лидер Владимир Путин сообщил в ходе видеообращения, что волю жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей пытались сломить, но у киевского режима ничего не вышло.
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