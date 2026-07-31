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87 лет на страже государственной тайны: Служба специальной связи России отмечает день образования

87 лет на страже государственной тайны: Служба специальной связи России отмечает день образования

1 августа 2026 года исполняется 87 лет со дня образования Службы специальной связи России — одной из старейших и наиболее надёжных государственных структур страны, обеспечивающих безопасную доставку секретной корреспонденции, ценностей и стратегически важных груз.

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