Зарплаты в России в 2025 году значительно вырастут, прогнозируют эксперты

В декабре 2025 года средняя зарплата в России будет выше показателей января 2025 года на 57% и превысит среднегодовые значения на 40%, прогнозирует кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)