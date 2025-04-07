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FinFax - Новости банков и вкладов

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Зарплаты в России в 2025 году значительно вырастут, прогнозируют эксперты

Зарплаты в России в 2025 году значительно вырастут, прогнозируют эксперты

В декабре 2025 года средняя зарплата в России будет выше показателей января 2025 года на 57% и превысит среднегодовые значения на 40%, прогнозирует кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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