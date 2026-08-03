Зеленский сообщил о сложной ситуации на фронте и проблемах с логистикой в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Военного совета с участием главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что ситуация на фронте остаётся напряжённой и требует усиления поддержки подразделений.
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