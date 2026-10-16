Депутат Госдумы от Самарской области Александр Фетисов намерен предложить Вячеславу Федорищеву и депутатам губернской думы полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них в регионе, объясняя инициативу ростом числа связанных с их использованием заболеваний легких на 30% за год.
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