Депутат Госдумы от Самарской области Александр Фетисов намерен предложить Вячеславу Федорищеву и депутатам губернской думы полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них в регионе, объясняя инициативу ростом числа связанных с их использованием заболеваний легких на 30% за год.