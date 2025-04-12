Сакс анонсировал снятие санкций США с России

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс, принимающий участие в Антальском дипломатическом форуме (ADF2025), заявил, что продолжающийся переговорный процесс между Россией и США движется эффективно и может привести к снятию американских санкций.
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