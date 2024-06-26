Что известно о сходе поезда в Коми, где пострадало более 40 человек

На данный момент всех людей удалось эвакуировать, однако среди пассажиров есть пострадавшие Вечером 26 июня в Коми девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись.
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