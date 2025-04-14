ФСБ: задержан гражданин Молдавии, передававший данные о Крыме спецслужбам Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии, который собирал данные о военных и гражданских объектах полуострова, а также участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию спецслужб Украины.