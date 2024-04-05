В Апатитах совершено покушение на губернатора Мурманской области

Вечером 4 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено покушение. После встречи главы региона с жителями города Апатиты на выходе из местного ДК «Строитель» к Чибису приблизился злоумышленник и нанес удар ножом в живот.