Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А  КУДА  у  Израиля  ГОНОР  с  БРАВАДОЙ ПРОПАЛИ , УБИЛИ Иранских генералов и  в  КУСТЫ ....????  Видать  от  своего  ...ЦАХАЛ начал глуши...
  • Гарий Щерба
    Тогда может и НЕ ВЫСОКИЙ РИСК УСТАНОВОК ,,ГИППЕРЗВУКА,,  на Кубе , а , янки , Я НОРМАЛЕК ...?????Американский гене...
  • Гарий Щерба
    Там  ВСЕ ЖАБАГОВОРЯЩИЕ  и  ПОЛЯГУТ ...!!!Макрон сообщил, ч...

В Апатитах совершено покушение на губернатора Мурманской области

В Апатитах совершено покушение на губернатора Мурманской области

Вечером 4 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено покушение. После встречи главы региона с жителями города Апатиты на выходе из местного ДК «Строитель» к Чибису приблизился злоумышленник и нанес удар ножом в живот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх