В отделе принудительного исполнения Бобруйского района и г. Бобруйска совместно с ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома проходят рейдовые мероприятия, направленные на повышение динамики взысканных денежных средств в бюджет и профилактику административных правонарушений среди населения.