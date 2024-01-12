В отделе принудительного исполнения Бобруйского района и г. Бобруйска совместно с ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома проходят рейдовые мероприятия, направленные на повышение динамики взысканных денежных средств в бюджет и профилактику административных правонарушений среди населения.
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