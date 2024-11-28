В Омске бродячие собаки напали на ребёнка. Инцидент вновь произошел на улице Малиновского, где недавно пес покусал девушку.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске бродячие собаки напали на ребёнка. Инцидент вновь произошел на улице Малиновского, где недавно пес покусал девушку.