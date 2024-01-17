Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Также ресторатор отметил активную поддержку государства В Москве ресторатор Антон Пинский сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва», что поддерживает решение Владимира Путина снова баллотироваться на пост президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии