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Дорожко о шайбе Яшкина с острого угла: «Он подошел, извинился. Сказал, что только такие умеет забивать, нормальные голы не получаются»

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко рассказал о шайбе Дмитрия Яшкина с острого угла.  Подмосковный клуб одолел СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:5 ОТ).

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