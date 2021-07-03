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«Тур де Франс». 8-й этап. Тойнс одержал победу, Погачар финишировал четвертым и возглавил общий зачет

3 июля прошел восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс». В гонке с тремя подъемами первой категории победил бельгиец Дилан Тойнс из команды Bahrain Victorious.

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