iXBT.com

16 подписчиков

Google Pixel Watch и новые Google Pixel Buds получат уникальное управление жестами по коже

Google Pixel Watch и новые Google Pixel Buds получат уникальное управление жестами по коже

В этом году ожидается выпуск Google Pixel Watch, которые должны стать первыми умными часами поискового гиганта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх