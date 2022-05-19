“Пусть будет все красиво, но не у Собчак”: пародия “Однажды в России” на Шнурова стала хитом в Сети (ВИДЕО)

Артисты популярного шоу “Однажды в России” на ТНТ сняли собственную пародию на Сергея Шнурова. Объясняя, что натолкнуло их на такой шаг, юмористы напомнили, что за последнее время Шнуров написал песню практически на все происходящие события.
Артисты популярного шоу “Однажды в России” на ТНТ сняли собственную пародию на Сергея Шнурова. Объясняя, что натолкнуло их на такой шаг, юмористы напомнили, что за последнее время Шнуров написал песню практически на все происходящие события.
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