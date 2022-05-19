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“Пусть будет все красиво, но не у Собчак”: пародия “Однажды в России” на Шнурова стала хитом в Сети (ВИДЕО)

“Пусть будет все красиво, но не у Собчак”: пародия “Однажды в России” на Шнурова стала хитом в Сети (ВИДЕО)

Артисты популярного шоу “Однажды в России” на ТНТ сняли собственную пародию на Сергея Шнурова. Объясняя, что натолкнуло их на такой шаг, юмористы напомнили, что за последнее время Шнуров написал песню практически на все происходящие события.

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