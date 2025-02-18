Светлана Бондарчук заступилась за Влада Лисовца после новости о раке

Ведущая высказала свое мнение Вчера Интернет всколыхнула новость о состоянии здоровья Влада Лисовца. СМИ писали, что популярный стилист может быть признан неизлечимо больным, так как у него четвертая степень рака.
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