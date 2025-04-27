Магадан готовится к акции "Бессмертный полк": штабы волонтеров в деле

В Магадане запущен подготовительный штаб к акции "Бессмертный полк". Под руководством Олеси Деревянко, волонтеры в Молодежном центре помогают сканировать и улучшать фотографии для мероприятия в 2025 году.
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