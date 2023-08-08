Уроки мерзкой истории

Андрей вся шобла должна сидеть реально ,а не условно и не полгода.Статей для них достаточно и все сроки должны быть по максимуму

ВС Василий Садайло А как быть с подонками которые убили на днях двоих участников СВО под Туапсе, третьему чудом удалось выжить. Это уже система и кто за это будет отвечать. Где громы и молнии со стороны нашего великого госдеятеля Медведева Д. А.?