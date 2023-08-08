Избиение одноногого участника СВО показало две больших проблемы России. Дмитрий Попов *** Это в песне Господь велел от зари до зари в рай пропускать десант.
Уроки мерзкой истории
Комментарии
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Андрей
вся шобла должна сидеть реально ,а не условно и не полгода.Статей для них достаточно и все сроки должны быть по максимуму
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18 час.
ВС
Василий Садайло
А как быть с подонками которые убили на днях двоих участников СВО под Туапсе, третьему чудом удалось выжить. Это уже система и кто за это будет отвечать. Где громы и молнии со стороны нашего великого госдеятеля Медведева Д. А.?
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17 час.
лл
лина любимцева
Я бы хотела попросить Хинштейна отследить это дело и довести до логического конца. Он человек справедливый и принципиальный.
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12 час.
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