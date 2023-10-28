Huawei выпустила заметно изменившийся MateBook D 14 SE

Компания Huawei без особого шума начала продажи обновлённой версии ноутбука MateBook D 14 SE. В отличие от прошлогоднего обновления на основе процессоров Intel Alder Lake, версия 2023 года получила изменения, заметные с первого взгляда.
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