ВС России снова ударили по Запорожью авиабомбами с УМПК, накрыв железнодорожную станцию ВС России снова ударили по Запорожью, и снова ФАБами с универсальным модулем планирования и коррекции.
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ВС России снова ударили по Запорожью авиабомбами с УМПК, накрыв железнодорожную станцию ВС России снова ударили по Запорожью, и снова ФАБами с универсальным модулем планирования и коррекции.
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