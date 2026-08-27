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Расстался со второй женой через месяц после ЗАГСа и прожил полвека с Селезневой: судьба Владимира Андреева

Расстался со второй женой через месяц после ЗАГСа и прожил полвека с Селезневой: судьба Владимира Андреева

Народный артист СССР Владимир Андреев отдал Московскому драматическому театру имени Ермоловой почти семь десятилетий, а миллионам зрителей запомнился по роли Царя Салтана и десяткам других экранных образов.

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