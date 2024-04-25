Антициклон принесет заморозки на 1 мая из Норильска в Новосибирск

С 26 по 28 апреля новосибирцев ожидает стылая погода. Особенно холодными будут ночи. Виновником отрицательных температурных значений новосибирские синоптики назвали обширный антициклон с центром в Норильске, который распространяется на всю Западную Сибирь.
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