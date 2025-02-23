«Мы советуем ежегодно проводить антикоррозийную обработку кузова». АвтоВАЗ рассказал, что делать, чтобы Lada Niva не ржавела

АвтоВАЗ посредством своего Telegram-канала рассказал, что делать, чтобы кузов внедорожников Lada Niva не ржавел: в компании порекомендовали владельцам автомобиля ежегодно проводить антикоррозийную обработку кузова.
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