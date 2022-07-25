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Столица Камчатки: на любой вкус и кошелек

Столица Камчатки: на любой вкус и кошелек

В начале июля вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева заявила, что недельный отдых на Камчатке может обойтись туристу в 45 тысяч рублей: в 16 тысяч обойдётся перелёт чартером, а остальной суммы хватит на проживание и питание.

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