Столица Камчатки: на любой вкус и кошелек

В начале июля вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева заявила, что недельный отдых на Камчатке может обойтись туристу в 45 тысяч рублей: в 16 тысяч обойдётся перелёт чартером, а остальной суммы хватит на проживание и питание.