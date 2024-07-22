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Аналитики рассказали, какие профессии обладают высокой конкурентностью в Петербурге

Аналитики рассказали, какие профессии обладают высокой конкурентностью в Петербурге

Специалисты выяснили, насколько велика конкурентность между петербуржцами за рабочие места в разных профессиях и составили список специальностей с низкой конкуренцией, некоторые из которых даже относятся к социально значимым.

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