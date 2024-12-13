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  • Модест
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Где в Крыму 13 декабря ожидаются отключения электричества

Где в Крыму 13 декабря ожидаются отключения электричества

Где в Крыму 13 декабря ожидаются отключения электричества Список адресов, где из-за планового ремонта возможны отключения света, можно посмотреть на нашем сайтеФото: «Крым 24»@radiocrimeaЧитать подробнее>>> .

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