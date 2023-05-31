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Слуцкий сообщил о сохранении ядерной угрозы со стороны Киева и Зеленского

Слуцкий сообщил о сохранении ядерной угрозы со стороны Киева и Зеленского

Глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал украинского президента Владимира Зеленского ядерным террористом, а также напомнил о сохранении угрозы ядерной катастрофы из-за действий Киева на  ЗАЭС.

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