В Госдуме указали на ответственность Запада за трагедию 2 мая в Одессе

Киев и Запад несут прямую ответственность за трагедию в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом в годовщину события написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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