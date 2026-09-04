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Спорт Уик-Энд

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Уже на 7-й минуте «Зенит» повёл со счётом 2:0 - разгром в Санкт-Петербурге

Уже на 7-й минуте «Зенит» повёл со счётом 2:0 - разгром в Санкт-Петербурге

Нападающий «Зенита» Ярослав Кошевич продемонстрировал образец скорострельности нападающего, который фактически заставляет соперника начинать игру со счёта 0:2.

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