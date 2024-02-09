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Чего ждать от курса доллара до конца зимы: прогнозы экспертов

Чего ждать от курса доллара до конца зимы: прогнозы экспертов

Чего ждать от курса доллара до конца зимы: прогнозы экспертов Евгения КомароваПрогнозы по курсу доллара всегда привлекают внимание широкой общественности, вызывая интерес как у профессиональных экономистов, так и у обычных граждан.

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